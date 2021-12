Primavera: la San Marino Academy vince 3-1 a Palermo e resta in testa alla classifica

Vittoria secondo pronostico per la San Marino Academy, che si impone 3-1 a Palermo. Partita che la squadra di Matteo Urbinati chiude nel primo tempo. Sin dalle prime battute le biancazzurre prendono in mano il pallino del gioco, mentre le rosanero agiscono di rimessa. Proprio su una ripartenza al 13' l'undici di Antonio Li Volsi mette i brividi alle avversarie con Purpura che si ritrova davanti a Giulia Zaghini che sventa la minaccia. Risponde la capolista un minuto dopo con una conclusione di Bonora che Biundo blocca. Ben più difficile per il portiere locale l'intervento su Berveglieri sessanta secondi più tardi. E' il preludio al gol che arriva al 17'. Pirini serve Diversi il cui tiro cross viene spinto in porta di testa da Martina Piazza. La San Marino Academy continua a macinare gioco ed al 27' raddoppia su calcio di rigore concesso per un fallo ai danni di Francesca Desiati, che batte il penalty alla perfezione. Al 32' miracolo di Sofia Biundo che toglie dalla porta un calcio d'angolo battuto magistralmente da Sofia Pirini. Al 40' le ospiti mettono in ghiaccio i tre punti con una deviazione acrobatica di Swami Giuliani sul cross dalla sinistra. Pochi secondi prima dell'intervallo il Palermo potrebbe accorciare le distanze con Pellegrino Cimo che approfitta di una disattenzione della retroguardia avversaria e si invola verso la porta ma non centra il bersaglio.









Anche nella ripresa la San Marino Academy crea occasioni su occasioni. Al 48' il portiere rosanero si allunga sul bel tiro di Pirini. Al 50' è la traversa a negare a Piazza la doppietta. Al 53' il Palermo trova il gol della bandiera. Geraci serve Giada Pellegrino Cimo che viene dimenticata dalla difesa e trafigge l'estremo difensore sammarinese. La rete galvanizza le padrone di casa che al 57' si rendono pericolose ancora con Pellegrino Cimo sul cui diagonale Giulia Zaghini fa buona guardia. Al 72' la neoentrata Sanchi fa tutto da sola poi calcia in diagonale, la palla esce non di molto. Al 79' sul rinvio del portiere, Diversi entra in possesso della palla poi cerca la porta dalla lunga distanza ma non è fortunata. E' l'ultima emozione del match che la San Marino Academy vince 3-1.

Paolo Crescentini