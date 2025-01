Sensoli al Tre Fiori, tre colpi per La Fiorita

A un giorno dalla chiusura del mercato, il Tre Fiori batte l'ultimo colpo della propria sessione, ed è un gran colpo: dal San Marino Calcio arriva Nicko Sensoli, attaccante classe 2005, autore del goal che lo scorso anno aveva regalato alla Nazionale sammarinese lo storico successo contro il Lichtenstein. Una notizia già trapelata martedì, ma che ora è stata ufficializzata dai gialloblù. L'arrivo di Sensoli si aggiunge ai ritorni di Lorenzo Falzetta e Andrea Raimondi e agli acquisti di Federico Domeniconi e Luca Terenzi.

Annunci anche in casa La Fiorita, che ufficializza tre nuovi nomi. Per la porta c'è Andrea Rossini, classe 1990 e con esperienza in Serie B e in Serie C, il centrocampista classe 2004 Sergio Ferraro, cresciuto nel settore giovanile del Micri, e Henrique Giaretta, in arrivo dal Murata.

Finisce dopo otto stagioni, 168 presenze e 49 goal la storia d'amore tra il Domagnano e Nicolò Angelini. L'attaccante saluta San Marino per andare in Italia, al Sant'Ermete. Al suo posto arriverà Alessandro Moscardi: si attende solo l'ufficialità, dopo che il Tre Penne ha già salutato il giocatore, autore di 4 goal in 19 presenze.

Infine, da segnalare l'arrivo dell'italo-filippino Mario Meddi Cordioli alla Juvenes Dogana, terzo acquisto della sessione per la squadra di Serravalle, e il quinto colpo dell'attivissimo Pennarossa, che ha annunciato Eleas Zahir, centrocampista cresciuto nelle giovanili del Cesena.