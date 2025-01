Tognacci: "Febbraio mese importante", Lasagni: "Deluso solo dal risultato"

Nel dopo partita soddisfatto il tecnico del San Giovanni, Marco Tognacci che guarda con ottimismo alle prossime sfide:

"Sicuramente febbraio sarà un mese abbastanza importante per noi perché abbiamo tanti scontri diretti e chiaramente bisogna prendere uno alla volta però sicuramente ci dirà bene che cosa vogliamo fare poi a marzo".

Puntate quindi al piazzamento migliore possibile mi pare di capire?

"Sicuramente, l'occhio l'abbiamo sempre dietro perché siamo così, dobbiamo guardare l'ultimo posto per i preliminari perché è giusto così, sarebbe il primo traguardo e poi chiaramente se siamo lì, l'anno scorso si è arrivati i settimi, vorremmo quantomeno tenere la posizione dell'anno scorso".

Deluso Oscar Lasagni, allenatore della Folgore per gli errori commessi:

"Abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto secondo me, nonostante il risultato dica 3-1 per loro, quindi merito loro, secondo me una buona partita perché per lunghi tratti la partita l'abbiamo quasi sempre fatta noi, dobbiamo solo registrare un po' di cose, però la squadra sta facendo un campionato ottimo, propone calcio quindi ci può stare che ogni tanto ci capiti qualche infortunio quindi sono deluso dal risultato, non tanto dalla prestazione di me, dobbiamo solo evitare qualche errore che abbiamo fatto".