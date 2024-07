24 ore circa separano la Virtus da una, doppia, prima storica. Prima per il club in Europa – direttamente in Champions League - e prima, per una sammarinese, contro una squadra che la coppa dalle grande orecchie l'ha vinta, la Steaua Bucarest. Prima nella massima competizione anche per il tecnico Luigi Bizzotto, che a livello continentale però ha già guidato La Fiorita e Tre Penne in Europa League.