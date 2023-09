9° Torneo internazionale di calcio a 5 per disabili, primo posto di San Marino nel girone

I colori Sammarinesi erano rappresentati dagli atleti della FSSS: Filippo Bacciocchi, capitano per l'occasione, Giampiero Palazzo (tra i pali), Gian Luigi Bartolini, Alex Fiorini, Davide Bernardini e Stefano De Mattia, con il supporto, dentro e fuori dal campo, di Alessandro Naouar. Partiti fortissimo nelle fasi di qualificazione, con due vittorie importati (8-1 con il Verona e 5-2 con il Cagliari), contro i padroni di casa del Padova i Titani non sono riusciti ad andare oltre ad un onorevole 1 a 1, agguantato a pochi minuti dalla fine con un goal di Alex Fiorini perfettamente imbeccato dal sinistro di Davide Bartolini. Il risultato ha assicurato ai Titani l'accesso diretto alla Finale per il primo e secondo posto, dove, il giorno successivo, hanno nuovamente incontrato i padroni di casa del Padova. Incredibilmente anche in finale, il risultato alla fine del secondo tempo, è di 1 a 1. Si passa quindi ai calci di rigore e a salire in cattedra è Giampiero Palazzo, che parando 3 dei 5 rigori, porta i Titani sul gradino più alto, portando a casa una bellissima coppa. Al di là del risultato sportivo, il successo in termini di amicizia, divertimento ed inclusione è stato davvero grande e gli organizzatori (tutti volontari) di Padova hanno ricevuto i complimenti di tutte le squadre intervenute all'evento.

cs Federazione Sport Speciali