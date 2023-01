Atletica leggera: Gpa San Marino in grande spolvero ai Meeting indoor di Udine, Padova e Ancona

Ottime prestazioni degli atleti del Gruppo Podistico Atletico San Marino in giro per l’Italia. Esordisce Alessandro Bruni nel salto in lungo al Meeting indoor di Udine di sabato 14 gennaio. Vince la gara con un ultimo balzo a 6.89m. Dichiara l’atleta “E’ un buon inizio di stagione, anche perché quest’anno punto ad andare oltre i 7 metri”. Domenica pomeriggio, al Palaindoor di Padova, i mezzofondisti si mettono in luce sui 800m. Emanuele Brugnizza (nella foto) , con una gara in testa avvicina il suo personale con scioltezza : 1’54’’72 è il riscontro cronometrico. Conferma il minimo per i campionati italiani categoria promesse. Segue il compagno di squadra Valentino Zuliani che paga un errore di strategia e finisce in 2’01’’38. Ad Ancona, il giovane velocista Matias Francini conferma l’ottimo tempo sui 60m correndo in 7’’34. Nel salto in lungo femminile, le tre atlete del sodalizio sammarinese confermano l’ottimo stato di forma: Lucia Casali balza a 5.33m, mentre le compagne di squadra ottengono il personale : Federica Vaglio con 4.76m e la giovane Sofia Biordi con 4.64m.

c.s. GPA San Marino