Buoni risultati per Mya Gym alla San Marino Cup

Sabato 3 e Domenica 4 Settembre presso il Multieventi Sport Domus si è svolto il Torneo Internazionale San Marino Cup alla quale hanno preso parte ginnaste agoniste accompagnate dalle loro allenatrici Serena Sergiani e Luna Casadei. Nella mattinata di Sabato la prima a scendere in pedana è stata Mularoni Chantal nella Cat. Children B 2011-2012. Chantal ha eseguito un performante esercizio al cerchio che con un punteggio di 19.300 che le ha permesso di salire sul 3 gradino del podio! Un 11 posto al corpo libero e un 9 posto nella classifica sommativa. Subito dopo a scendere in pedana nella Cat. Children A 2011-2012 Ceccoli Sara 7 nella classifica sommativa. Sara ha eseguito un ottimo esercizio alle clavette ottenendo il 1 posto con un punteggio di 23.650!! e un 4 posto nel corpo libero. Vannoni Ludovica ha conquistato un 9 posto nella classifica sommativa; 5 al cerchio e 7 al corpo libero. Lonfernini Ludovica 11 nella classifica sommativa ha ottenuto un 1 posto con l’esercizio alla fune con un punteggio di 19.900! e un 8 posto al corpo libero. A fine mattinata è stata la volta delle nostre ragazze di Junior B (2007-2008) Mini Rebecca 6 nella classifica sommativa; Con una bella esibizione e un punteggio di 21.200 sale sul podio con un 3 posto alle clavette! e ottiene un 9 posto alla palla. Gobbi Annagiulia 13 nella classifica generale; 4 posto al cerchio e 12 alla palla. Infine nel tardo pomeriggio e nella giornata di domenica si è esibita per la Cat. Junior FIG I ( 2007 2009) la nostra Ambrogiani Gloria 12ima nella classifica sommativa; 10 cerchio e nastro 13 palla 14 clavette. Purtroppo causa infortunio Ciavatta Sofia non si è potuta esibire. Le allenatrici sono fiere di tutte le loro ragazze!