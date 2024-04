Al Multieventi Sport Domus la Just Apnea di Bari vince il campionato italiano di hockey subacqueo

Nel corso del fine settimana la Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha organizzato in collaborazione con la Sub Rimini Gian Neri il Campionato Italiano di hockey subacqueo. Alla piscina del Multieventi sono state nove le squadre a contendersi il titolo tricolore. La prima fase, svolta nella giornata di sabato mattina, ha visto scontrarsi su due campi di gare le formazioni suddivisi in gironi. In finale la Just Apnea di Bari ha avuto la meglio su Sub Cagliari, ottenendo il primo successo del titolo italiano. Terza classificata per Altitudo Roma 1. “Siamo contenti per di proseguire questa collaborazione con la Sub Rimini - ha commentato il presidente federale Leonardo Sansovini -, ogni anno riusciamo a organizzare una bella manifestazione e anche quest’anno abbiamo ricevuto tanti complimenti da tutte le squadre, che hanno partecipato da numerose parti d'Italia”.

