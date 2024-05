Concluso il Congresso del Centenario di AIPS

Si è concluso a Santa Susanna, in Spagna, l'86° Congresso della Associazione Internazionale della Stampa Sportiva. Un evento che ha celebrato anche i 100 anni dalla fondazione della AIPS, nata nel 1924 alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi. A rappresentare il giornalismo sportivo i delegati di quasi 100 paesi da tutto il mondo. Presente anche San Marino con l'Associazione Sammarinese Stampa Sammarinese con il presidente Elia Gorini e l'associato Jean Franco Bernucci. Per quattro giorni i giornalisti sportivi hanno avuto la possibilità di confrontarsi su temi di grande attualità come l'Intelligenza Artificiale o la parità di genere nell'ambito del giornalismo sportivo. Non sono mancati riferimenti a eventi sportivi internazionali come le Olimpiadi di Parigi 2024 o il nuovo format delle coppe europee 2024/2025. Tra i presenti anche Thomas Giordano, capo della comunicazione della UEFA e Marie Depecker, director of Broadcast e Press Operations Parigi 2024. Tra gli interventi più importanti quello di Edwin Moses, campione olimpico dei 400 metri ostacoli a Montréal 1976 e Los Angeles 1984 e di Patrice Motsepe, presidente della CAF, confederazione del calcio d’Africa. Non sono mancati momenti dedicati alla guerra in Ucraina e in Palestina e alle ripercussioni dei conflitti anche in ambito sportivo. Così come quelli dedicati a Special Olympics, FISU, UNESCO e progetto Young Reporters. Il Congresso ha celebrato, attraverso gli AIPS Media Awards, anche l'ottimo lavoro dei giornalisti sportivi. Il concorso ha visto in gara 140 paesi e 1887 contributi tra le varie categorie. Non è mancato un momento per il francobollo emesso da San Marino per celebrare i 100 anni di AIPS. Un'emissione presentata in anteprima a Palazzo Pubblico agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni lo scorso aprile. Un grande orgoglio per la nostra Associazione Sammarinese Stampa Sportiva promotrice di questa iniziativa grazie alla preziosa collaborazione di Poste di San Marino. Gli oltre 200 delegati presenti sono stati omaggiati di un folder celebrativo accompagnato da una lettera di presentazione, che ha dato la possibilità a tutti i giornalisti presenti di conoscere storia e tradizione filatelica sammarinese. Un'iniziativa che ha trovato grande apprezzamento tra i colleghi giornalisti presenti in Spagna. Il Congresso del centenario di AIPS è andato in archivio. L'appuntamento olimpico rappresenta una delle prossime tappe. AIPS tornerà dove tutto è partito nel 1924 con il primo storico Congresso e la nascita della Associazione Internazionale che oggi contra oltre 9000 giornalisti iscritti da tutto il mondo. Tra i quali anche quelli sammarinesi grazie al lavoro e l'impegno della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva che proprio nel 2024 festeggia i 40 anni dalla nascita. Un evento al quale Poste San Marino ha dedicato un annullo speciale. “È stato importante, ha ricordato il presidente Elia Gorini, aver partecipato a questo Congresso. Quasi 100 paesi da tutto il mondo. Tra questi anche San Marino, che ha ottenuto una menzione d'onore grazie proprio alla bella iniziativa di Poste San Marino che ha portato all'emissione del francobollo dedicato ai 100 anni di AIPS. Seppur un piccolo stato, anche San Marino, ha dimostrato il suo valore, fatto di storia e tradizione, ma anche di impegno e passione nell'ambito del giornalismo sportivo”.

c.s. Associazione Sammarinese Stampa Sammarinese