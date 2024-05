San Marino canicross ammessa nell’ICF

Data storica, quella del 4 maggio, per il Canicross San Marino. In occasione dell’Assemblea generale dell’International Canicross Federation che si è svolta a Bardonecchia, l’ingresso di San Marino è stata votato all’unanimità delle 21 nazioni presenti. La pratica di adesione è stata presentata dalla Presidente del team Canicross San Marino, Paola Carinato. “ Il nostro percorso è iniziato nel 2019, grazie ad Icy, un border collie che voleva sempre correre e su consiglio della veterinaria, D.ssa Teresa Giardi, che ci ha regalato il primo imbrago. Gara dopo gara, ci siamo inseriti nel movimento del canicross a livello italiano con ottimi risultati. Attualmente, i praticanti sono 8 dalla categoria bikejoring (mtb e cane), a quelle giovanili (school girl e young girl). Infine, assieme alla mia collega di Ravenna, Laura Spada, abbiamo fatto inserire la categoria adapted a livello italiano e ai prossimi mondiali (l’atleta con disabilità corre con il cane sotto la guida di un atleta esperto). Forti dei risultati ottenuti dai nostri binomi, abbiamo deciso di presentare la richiesta di ammissione. Il riconoscimento ufficiale dell’ICF è un grande traguardo che avvalora il lavoro svolto con i nostri cani in questi anni. Il prossimo traguardo, saranno i Campionati del Mondo di Canicross ad ottobre a Bardonecchia dove parteciperemo con binomi preparatissimi.”

cs Canicross San Marino