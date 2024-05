Commemorazione 1 maggio 2024 in cui si ricorda il 30° anniversario della scomparsa di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna

Nella giornata di ieri 01 maggio 2024, su invito del Sindaco di Imola Marco Panieri, il Segretario di Stato per il Lavoro con delega allo Sport Teodoro Lonfernini assieme alle autorità Governative Italiane, Austriache e Brasiliane, Stefano Domenicali CEO della F1 e Angelo Sticchi Damiani in rappresentanza di ACI, ha partecipato alle commemorazioni dedicate al ricordo del Campione di F1 Ayrton Senna, deceduto dopo il grave incidente in gara il 01 maggio 1994 sul circuito di Imola.

Il commento del Segretario Teodoro Lonfernini: Il ricordo di questo grande campione riflette il potere unificante che lo sport può avere sulla società, oltre che la capacità di unirsi nel ricordo e nel rispetto di figure iconiche come Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. L'evento a Imola ha dimostrato come il ricordo di Senna vada oltre le singole nazioni coinvolte e sia un simbolo di ispirazione e unità per molte persone in tutto il mondo. Questi momenti di commemorazione e riflessione sono importanti per onorare non solo i campioni sportivi del passato, ma anche per celebrare i valori condivisi e l'umanità che possono emergere attraverso lo sport e l'evento sportivo stesso.

