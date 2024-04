Victor San Marino e Victor Lounge ancora insieme per i prossimi tre anni. Siglata una nuova partnership commerciale

La Victor San Marino è lieta di annunciare di aver rinnovato, per ulteriori tre anni, la partnership commerciale con il ristorante Victor Lounge di viale Ceccarini 107 a Riccione. La collaborazione non si limiterà alla presenza del logo sulle maglie della 1° squadra e di tutte le altre formazioni giovanili. Il prestigioso locale sarà infatti punto di riferimento per tutte le cene sociali ed eventi che la società sammarinese organizzerà nel prossimo triennio. L’iniziativa nasce come segno di gratitudine e di ringraziamento per il supporto che Victor Lounge ha saputo dare alla Victor San Marino sin dai primi momenti. Dopo Nuova Elettra, società del gruppo Global Service S.p.A., il marchio del rinomato locale sarà di fatto il secondo sponsor per importanza sulle divise della società.

C.s. Victor San Marino