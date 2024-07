Sciutti in finale al Gelso Under a Igea, Alletti in semifinale all'Open del Ct Cerri

Biancazzurri protagonisti nei tornei in svolgimento nei circoli del circondario. Alex Sciutti ieri ha disputato la finale per il titolo Under 10 nel trofeo del Gelso Under, andato in scena sui campi del Ct Venustas di Igea Marina. Il giovane allievo della Scuola Federale Tennis di San Marino si è dovuto arrendere a Tommaso Scungio per 6-3 6-1. Silvia Aletti ha centrato invece la semifinale nel torneo nazionale Open, organizzato dal Circolo Tennis Cerri, trofeo Porsche “Augusto Gabellini”. Con il successo per 6-3 6-0 su Ambra Tommasi, la biancazzurra accede alla sfida che mette in palio un posto in finale, che proverà a contendere alla testa di serie numero 3 del tabellone, Virginia Proietti. Nello stesso torneo Talita Giardi è uscita di scena al primo turno contro Aurora Portesani. Nel weekend la Alletti, insieme alla news entry della Scuola Federale Sandy Mamini, prenderà parte alle qualificazioni del torneo Itf Women’s Tour “Rimini Cup” che si svolgerà al Tennis Club Viserba dal 22 al 28 luglio (15.000 dollari di montepremi).

c.s. Federazione Sammarinese Tennis