Nuova vita per il Crossodromo Baldasserona

Passando in strada Genghe di Atto nelle ultime settimane non è possibile non notare il fermento che c’è all’interno del Crossodromo della Baldasserona “Pino Serra”. La Federazione Sammarinese Motociclistica è felice di annunciare di aver concluso l’accordo per la gestione dell’impianto con il Motoclub San Marino che si è fatto carico oltre che della gestione ordinaria anche di importanti interventi straordinari. Già dall’apertura, prevista per le ultime settimane di giugno, si potrà apprezzare il nuovo tracciato, ridisegnato per essere più divertente e performante per il motocross moderno. Sarà come sempre attivo un punto di ristoro dove ricaricarsi tra una sessione di allenamento e l’altra o per accogliere i visitatori. E' prevista per le prossime settimane anche una nuova pista Mini Cross, con possibilità per i giovani piloti di noleggiare le moto direttamente presso il circuito. Un'iniziativa molto importante per ridare vita al vivaio di piloti del territorio. Completeranno l’impianto i punti di lavaggio moto e le piazzole attrezzate. L’obbiettivo globale è quello di far tornare l’impianto al livello che gli spetta: quello di punto di riferimento per gli appassionati di motocross capace di attirare piloti ed eventi da tutta Italia e non solo. Per rimanere aggiornati sulla data di apertura e su tutte le novità potete seguire la pagina Instagram ufficiale del circuito: @san_marino_motocross_circuit oppure su facebook.com/mcsanmarino

c.s. Federazione Sammarinese Motociclistica