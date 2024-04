La “reginetta del nuoto artistico” Jasmine Verbena protagonista al Panathlon club San Marino

La nuotatrice sammarinese ha allietato la consueta conviviale del Panathlon club di Aprile, attraverso la proiezione di fantastiche immagini e filmati dei suoi ultimi successi, fra cui si deve annotare un settimo posto ai mondiali singoli a Doha, a conferma dello stesso risultato ottenuto nel 2023, e la medaglia d’argento agli assoluti singoli italiani.

Jasmine accompagnata dalla sua allenatrice, Simona Chiari, ha portato i Panathleti ad “immergersi” con lei e rivivere insieme i migliori momenti della sua bellissima carriera.

Molte le curiosità e le domande, fra tutte il tempo di durata delle immersioni? La nuotatrice ha spiegato che nel nuoto sincronizzato si pratica un’apnea dinamica, cioè mentre si è sotto acqua ci si muove e si continua l’esercizio. Comunque, spesso alcune esibizioni prevedono una lunga permanenza sotto acqua. In un esercizio della durata di circa 2 minuti spesso si rimane sotto acqua per oltre 1 minuto e 40.

L’allenatrice Simona Chiari ha inoltre spiegato come nasce l’esercizio, la scelta prima delle musiche, le coreografie, le prove dei movimenti ripetuti fino alla perfezione, i costumi fino al trucco speciale da utilizzare in acqua.

Presente, ospite del presidente Muccioli, il presidente del Rotary club di San Marino Giovanni Giardi, che ha portato i saluti a nome di tutti i Rotariani con lo scambio del consueto gagliardetto rappresentativo del club.

La conviviale si è aperta con la presentazione da parte di Massimiliano Vandi di un nuovo Panathleta: Ruggero Stacchini, giovane giocatore di baseball ora più dedito alle corse sulla lunga distanza, inserito per lo sport del Baseball.



Comunicato stampa

Panathlon Club San Marino