Regolarità. Barcella e Ghidotti su Fiat 508C conquistano il Titano

Guido Barcella e Ombretta ghidotti su Fiat 508C della Franciacorta Motori hanno vinto il 31° San Marino Revival, terzo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche e prestigiosa competizione organizzata dalla FAMS, la Federazione Auto Motoristica Sammarinese in calendario ACI Sport. I bergamaschi sono stati autori di una gara senza sbavature dalla prima all’ultima prova, coordinate dal direttore di gara Stefano Torcellan che ha visto 50 equipaggi al via tra i migliori specialisti. Per i coniugi arriva ovviamente il successo anche di categoria RC2. “Un risultato utile in ottica campionato - dice Barcella. Abbiamo provato a mantenere la concentrazione nonostante delle prove meno ritmate degli anni passati, probabilmente ridisegnate dagli organizzatori per venire incontro alle esigenze delle vetture anteguerra. Siamo certi che per il prossimo anno gli organizzatori tornino ad allestire il Revival incalzante che apprezziamo sempre”. Con un distacco di appena 13,80 penalità vi sono i campobellesi Francesco e Giuseppe Di Pietra ancora su Fiat 508C che sono apparsi fin dalla prima prova in perfetta sintonia e gli unici insieme ad Angelo Accardo e Linda Messina su medesima vettura (terzi), ad aspirare alla vittoria. Anche per loro un distacco minimo di sole 35,88 penalità. Ai piedi del podio della classifica generale ancora un equipaggio siciliano della prestigiosa scuola campobellese, ovvero quello composto da Francesco Gulotta e Paolino Messina su Y10 di RC5, categoria di cui ottengono la vittoria. I due della Franciacorta Motori fermano i crono a sole 144 penalità, ottenendo il miglior punteggio al netto dei coefficienti. Una soddisfazione per l’esperto Messina che ha evidentemente trasmesso in appena 3 anni passione e mestiere al trentenne campobellese Gulotta. Quinti in classifica generale e primi di Categoria RC4 per Salvatore Cusumano e Alberto Carrotta su A112 Abarth del Classic Team, precedendo Maurizio e Pietro Indelicato su A112 Elegant della Rovigo Corse (sesti in generale) che si classificano quindi secondi di RC4, davanti a Nino Margiotta e Vincenzo Bertieri (Settimi) sempre su A112 ma in allestimento Abarth sotto le insegne della Nettuno Bologna. Chiudono la top ten i protagonisti della Categoria RC3 Riccardo Roversi e Fabio Salari su Fiat 1100/103 della brescia Corse in ottava posizione e Mauro Argenti e Roberta Amorosa su Porsche 911S della Palladio Historic dd i giovani coniugi di Bobbio Roberto Paradisi e Silvia Zunino (under) su Autobianchi Y10 GT della Scuderia Castellotti che ottengono anche il secondo posto in categoria RC5, precedendo gli esperti Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi su Fiat Duna che completano il podio di categoria. Incredibilmente fuori dalla top ten i sempre agguerriti Nicola Barcella e Simone Rossoni su A112 Abarth, Claudio Lastri e Valter Pantani su Alfa Romeo Giulia Spider del Classic Team, Massimo Dalleolle e Alessandro Traversi su A112 Abarth e Mario Passanante e Alessandro Molgora, decisamente in giornata no sulla Fiat 1110/103. La classifica femminile sorride a Maria Luisa Chillemi e Valeria Goldini sulla Fiat 124 Spider della Nettuno Bologna, mentre tra le scuderie Svetta la Franciacorta Motori del presidente Molgora. Il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche CIREAS tornerà il 10 e l’11 maggio per il suo quarto appuntamento stagionale in occasione del Trofeo Valli Biellesi.

c.s. Aci Sport