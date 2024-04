Biliardo: Marco Terenzi è il nuovo campione sammarinese di specialità buche

La Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo ha organizzato presso il bar Casa Rossa di Murata, con la collaborazione di Mario Casadei e Mario Cenci, la fase finale del Campionato Sammarinese di specialità buche. Dopo aver svolto le fasi di qualificazione a Murata e Serravalle, al Circolo Sant’Andrea, sono arrivati a giocarsi il titolo di campione otto giocatori: Andrea Amantini, Cesare Biordi, Manuel Cancellieri, Simone Carlini, Roberto Costantini,campione in carica, Vito Loscalzo, Paolo Rinaldi e Marco Terenzi. Marco Terenzi, dopo aver battuto ai quarti Loscalzo e in semifinale Carlini, e Manuel Cancellieri, che ha superato Amantini e Rinaldi, sono arrivati in finale, nella quale ha trionfato Terenzi ripetendo il successo del 2022. La classifica finale ha visto posizionarsi al secondo posto Cancellieri, seguito al terzo gradino del podio da Paolo Rinaldi e Simone Carlini.

