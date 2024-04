Roller: ottimi risultati al campionato regionale AICS

Nel fine settimana del 20-21 Aprile si è svolta a Lugo di Romagna la terza fase del campionato regionale Aics Emilia Romagna. Nella giornata di sabato è scesa in pista Nina Saporiti, categoria principianti plus 2013; Nina ha eseguito tutte le sue difficoltà ma, intimorita da una pista grande a cui non è abituata, ha concluso la sua competizione in 35° posizione, soddisfatta della sua performance. Nella giornata successiva è stato il turno di Elisa Benedettini nella disciplina del solodance. Elisa ha iniziato la sua gara con la danza obbligatoria che l'ha vista salire in seconda posizione, per poi continuare con la danza libera in cui ha terminato in quarta posizione: la somma delle due performance l'hanno vista sfiorare il podio con il risultato terminando al quarto posto.

c.s. Fed. sammarinese Roller sport