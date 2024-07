Lucrezia Tura 17esima all'Europeo Under18

Lucrezia Tura ha preso parte al Campionato Europeo “targa” Under 18 di tiro con l’arco nella città di Ploiesti, in Romania. L’atleta sammarinese, ha chiuso la giornata di qualificazione, condizionata da un vento particolarmente fastidioso, al 39esimo posto. Ai 24esimi di finale ha affrontato la cipriota Motiti sconfiggendola con un secco 6-0. Ai 16esimi la sfida all’ucraina Virkovets che ha vinto la gara con il punteggio di 7-1. A dispetto del risultato Lucrezia Tura ha disputato una gara di alto livello chiudendo con il minimo scarto. Per la sammarinese il 17esimo posto finale alla sua prima partecipazione continentale.

cs Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco