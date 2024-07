Rally a Roma e Parma, su pista due appuntamenti internazionali e i kart a Castelletto

Si chiude un luglio rovente per la Scuderia San Marino, fatto di un calendario fitto di gare. Per il CIAR appuntamento importante con il Rally Roma Capitale con Massimo Bizzocchi e Daiana Darderi, due navigatori di eccellenza della Scuderia San Marino, pronti ad assistere i piloti Ivan Ferrarotti e Mattia Vita. Spazio anche al Rally di Salsomaggiore Terme: dopo la vittoria di classe Rally 4 al Rally Lana tornano in pista Lorenzo Grani e Samanta Grossi con tanta voglia di proseguire l’ottimo momento di forma, questa volta su Peugeot 106 nella classe A6. Umberto Bollini sarà alle note di Fabio Zanotti, mentre debutto sotto l’effige della Scuderia per Diego Cianfriglia con Mirko Mazzini su Renault Clio. Su pista doppia gara internazionale: in Francia prosegue il Ferrari Challenge Europe a Le Castellet con Giacomo Altoè. Quarto round del Lamborghini Super Trofeo Europa che vedrà impegnati Luciano e Donovan Privitelio sul circuito tedesco del Nürburgring, mentre Mattia Drudi prosegue il campionato Fanatec GT World Challenge. I kart protagonisti a Castelletto: Giacomo Marchioro e Alessandro Pedini Amati, mentre l’Easykart giugno alla sesta gara con Lorenzo Leardini (Easykart 60) e Lorenzo Cheli (Easykart 100).