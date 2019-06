Grandi emozioni a Foligno per la Federazione Sammarinese Ginnastica

Domenica 16 giugno la delegazione della FSG, composta da 13 ginnaste, ha preso parte alla 14° edizione del Torneo Internazionale di ginnastica ritmica presso il palazzetto dello sport di Foligno. Erano presenti clubs provenienti da diverse nazioni, quali Bosnia-Erzegovina, Germania, Messico, Spagna, Stati Uniti d’America, Ungheria e molte società italiane. Le ginnaste, accompagnate dall’allenatore Monica Leardini, nonostante il grande caldo, hanno conseguito buoni risultati. Nella categoria Children A, Carol Michelotti si è aggiudicata uno splendido 1° posto alla fune e un 2° posto al corpo libero; nella categoria Junior livello A, con l’attrezzo palla, Giulia Casali ha ottenuto un 7° posto, seguita da Caterina Arcangeli 8°, Matilde Tamagnini 9° e Annalisa Vannoni 11°; alle clavette Caterina Arcangeli è giunta 13° seguita da Annalisa Vannoni 16° e Giulia Casali 20°, mentre al nastro, Matilde Tamagnini ha ottenuto un buon 8° posto. Nel pomeriggio è stata la volta della categoria Girls livello A, che ha visto scendere in pedana ben cinque atlete. Al corpo libero troviamo all’8° posto Gloria Ambrogiani, alla fune 3° posto per Camilla Rossi, alla palla un bellissimo 6° posto per Gioia Casali seguita da Annalisa Giovannini 8° e Emma Guida 9°; alle clavette vede sfiorato il podio con un meritato 4° posto Emma Guida, seguita da Camilla Rossi 6°, Gioia Casali 9°, Annalisa Giovannini 10° e Gloria Ambrogiani 14°. Buonissimi risultati anche per la categoria Senior livello A: con il 4° posto per Monica Garbarino in entrambi i suoi attrezzi, cerchio e palla. Sono salite sul podio Lucia Castiglioni 3° alle clavette, seguita da Elettra Massini 4° ed al nastro una precisa e grintosa Elettra Massini 1°, seguita da Lucia Castiglioni 4°. Grande caldo, ma anche grandi emozioni, quando le due atlete salite sul primo gradino del podio, Carol ed Elettra, hanno reso possibile ascoltare finalmente l’inno nazionale sammarinese, raramente sentito in competizioni a livello internazionale. Grazie dunque a tutte! La Federazione Sammarinese Ginnastica si ritiene pertanto molto soddisfatta degli ottimi risultati raggiunti anche in questo importante torneo.

