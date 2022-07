La Nazionale di Karate in Croazia per la Youth League

Ultima partecipazione agonistica prima delle meritate vacanze estive per la Nazionale di Karate della FESAM, Federazione Sammarinese Arti Marziali, a Porec in Croazia, in occasione della manifestazione Youth League, organizzata dal 30 giugno al 3 luglio, dalla WKF(World Karate Federation), competizione mondiale riservata ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. La WKF è l'organizzazione che è riuscita ad introdurre il karate come disciplina Olimpica alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Presenti oltre 2.000 Karatechi provenienti da 55 nazioni, impegnati nelle discipline del Kata (forme) e del Kumitè (combattimento). A rappresentare i colori biancoazzurri i ragazzi selezionati dai Club di karate Isshinryu e Shotokan. A guidare la delegazione del Titano il Presidente Maurizio Mazza assistito dall'accompagnatore Mauro Casadei e dai Coach Claudio Giuliani, Marcello Santini e Alessio Magnelli.

I primi a scendere sul tatami nella giornata di venerdì sono due debuttanti, nella categoria Esordienti Kumitè 12-13 anni, Enrico Luis Casadei, nei -45Kg, parte subito forte vincendo il primo incontro contro un'atleta Spagnolo, poi nel successivo contro un'Olandese, si deve arrendere 7 a 3 dopo aver tentato la rimonta fino alla fine dell'incontro, dimostrando ottima tecnica e grinta. Poi è il momento di Milo Camorali nei -55Kg, contro un'atleta Slovacco, dopo aver terminato l'incontro 0 a 0 viene sconfitto all'Hantei (decisione dei giudici). Nella giornata di sabato calca il tatami nella categoria Junior Kumitè 16-17 anni, -48Kg, Rebecca Gaidella, che nel sorteggio pesca una fortissima atleta Egiziana che arriverà poi in finale nel torneo. Incontro duro senza esclusione di colpi da ambo le parti, alla fine Rebecca viene sconfitta, ma ripescata per la medaglia di bronzo assieme a tutte le atlete sconfitte dall'egiziana, in un mini torneo dove affronta una ragazza Rumena. Il match si apre subito bene con il vantaggio della nostra portacolori, che però deve difendersi immediatamente dagli attacchi della sua avversaria che ribalta il risultato sul 3 a 1, nel finale dell'incontro una precisa tecnica di calcio al viso viene considerata pericolosa dagli arbitri che non assegnano i tre punti che avrebbero decretato la sua vittoria. Resta comunque una buona prestazione nel torneo che porta Rebecca al 53 posto nel Ranking Mondiale WKF per la sua categoria, prima atleta del Titano a raggiungere nel Kumitè questo risultato.

Nella giornata di domenica è il turno di altre 3 giovani promesse del karate biancoazzurro. La prima a gareggiare è Denis Bertozzi nella categoria Junior Kata 16-17 anni, nonostante una buona prova Denis non riesce ad accedere alla fase finale del torneo. Subito dopo è il momento di un altro debuttante sempre nella categoria Junior, ma Kumitè - 68Kg, Luca Vincenti dopo un sorteggio fortunato che lo porta a passare un turno del torneo, deve affrontare un atleta Italiano. L'incontro dopo una prima parte di studio da parte di entrambi si accende con attacchi decisi che portano Luca alla vittoria per 1 a 0. Nell'incontro successivo viene sconfitto nel finale dopo aver tenuto testa ad un atleta Ucraino. Buona nel complesso la sua prova che lascia ben sperare per il futuro. L'ultimo a gareggiare sempre nella categoria Junior Kumitè -76Kg, è Michele Santi, contro un atleta Italiano, che impone subito la sua maggiore esperienza, vincendo il match per 5 a 0. A fine luglio, ultima "fatica" per i ragazzi prima delle meritate ferie, in uno stage ad Amalfi con il Maestro della Nazionale Italiana FIJLKAM Califano, a fine settembre ripartirà l'attività agonistica con la partecipazione all'ottava edizione del Campionato Europeo dei Piccoli Stati in Liechtenstein.