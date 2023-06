Le ginnaste Mya Gym al Trofeo d’Estate Endas

Sabato 17 Giugno 2023 si è svolto a Ravenna il Trofeo d’Estate Endas alla quale hanno partecipato diverse ginnaste della Società Mya Gym accompagnate dalla Direttrice Tecnica Serena Sergiani e dalla tecnica Valentina Di Rese.

Ad aprire le danze il 4 livello LA con Lucia Piscaglia che subito sale sul podio con un 1 posto e Arianna Conti al 5.

A seguire il 4 livello LB con Viola Fabbri che conquista il 1 posto, Giada Donati il 2, Giulia Torri il 5 , Giorgia Pazzini il 6 e Desirèe D’Agostino l’8.

La mattina a scendere in pedana anche il 4 livello LC; per la Cat. Allieve sono salite sul podio Vera Giannoni al 2 posto e Beatrice Brigliadori al 3 posto.

Nella Cat. Junior Marta Macina sale sul gradino più alto del podio.

Per la Cat. Senior Veronica Toccaceli guadagna un 4 posto.

Nel primo pomeriggio hanno gareggiato le piccole “Barbie”:

Per la FASCIA ARGENTO al 2 posto Victoria Crescentini.

Per la FASCIA BRONZO al 3 posto Rebecca Ortolani.

Nel 3 livello collettivo allieve la squadra composta da Martina Cecchetti, Anita Gatti e Virginia Serra si Classifica 2.

Nel pomeriggio è stata la volta del 4 livello D allieve con Alice Zonzini ai piedi del podio con un 4 posto, Chantal Mularoni con un 5 posto e Maione Laura al 9 posto.

Per il 4 livello D junior le “twin” entrambe sul podio con un 1 posto di Emma Zanotti e un 2 posto di Matilde Zanotti.

Per il 4 livello D senior Maria Letizia Casadei sale al primo posto.

Annagiulia Gobbi sale sul gradino più alto per la Cat. 4 livello E junior e anche Rebecca Mini per il 4 livello E senior.

Conclusa la gara la Società Mya Gym è stata proclamata 3 in classifica “parziale” per il circuito Endas!



Comunicato stampa

Mya Gym