Premi internazionali  Fair Play Efpm: Mariaclotilde Adosini, Davide Bottin, Scuola Media Serravalle 3b, Don Peppino Innocentini, Emilia Rossatti

I Comitati Nazionali Fair Play dei Paesi aderenti a EFPM hanno ricevuto in questi giorni la Comunicazione ufficiale dei “ FAIR PLAY AWARDS EFPM 2023 “ conferiti dalla Giuria di European Fair Play Movement (EFPM) presieduta da Katarina Raczova SVK (Presidente), Danira Bilic CRO, Alena Kanova SVK, Rinaldo Orllandi ITA, Ryszard Standniuk POL (membri Giuria), le Nominations sono state assegnate a diverse organizzazioni, personalità e campagne promozionali quale riconoscimento delle loro attività; tra queste figurano cinque premiati segnalati, come da regolamento, dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), ecco i Premiati delle diverse Categorie:

- The European Fair Play Diploma under the auspices of the European Olympyc Committees and awared to an individual: Mariaclotilde ADOSINI (Scherma) for exemplary behavior and remakable gesture of Fair Play

- The EFPM “Fair Play Flame” Award (to an athlete or a team under 18) Diplomas: Davide BOTTIN (Calcio) for an act of Fair Play , Scuola Media Serravalle 3B (21 lettere per Lorenzo) for an act of humanism

- Diploma of Recognition 2023 of the European Fair Play Movement: Don Giuseppe INNOCENTINI (fondatore Juvenes), Emilia ROSATTI (Scherma).

La consegna dei Premi Internazionali EFPM avverrà il 23 novembre 2023 a BAKU Azerbaijan durante i lavori del 29° Congresso Generale EFPM (23-24 novembre) nella serata AWARDS GALA per coloro che potranno essere presenti. Il CNSFP desidera complimentarsi con i premiati per l’ulteriore prestigioso riconoscimento internazionale che si aggiunge ai Premi Fair Play 2023 già conferiti dal CNSFP in occasione della “ 6^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ svoltasi a San Marino il 7 settembre 2023. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP