Roller. Grande bottino di medaglie e accessi al campionato italiano nazionale freestyle

Sono iniziati i campionati regionali federali di Inline Freestyle: il 2 Aprile a Parma si è svolta la prima tappa con la specialità di Slide, mentre il Roller Cross non ha potuto svolgersi per avverse condizioni meteo persistenti in quanto le competizioni erano previste outdoor. Domenica 16 aprile è stata disputata la seconda tappa a Viserba con le discipline di Speed Slalom, Classic e Battle. Matilde Terenzi (cat. allievi F) si è guadagnata l'accesso al Campionato Italiano in tutte le discipline ottenendo una indiscussa medaglia d'oro in Slide e medaglie d'argento in tutte le altre specialità: Matilde ha anche migliorato il suo record personale in Speed Slalom di due decimi abbassandolo da 4,97 a 4,95: aggiudicandosi l'accesso agli Italiani fissato a 5.70 per la sua categoria con largo margine. Nelle fasi di Ko non è riuscita ad eguagliare la prestazione perdendo la finale per solo 29 millesimi. Matilde Mina secondo il regolamento federale ha dovuto gareggiare nella disciplina delle Slide con la categoria Senior, questo l'ha penalizzata non permettendole di passare la qualifica per la fase Nazionale ma giungendo in un ottimo quinto posto, è però riuscita ad avere accesso al Campionato italiano in Speed Slalom in cui ha gareggiato nella categoria junior, mettendo al collo la medaglia di bronzo con il tempo di 5,31 e per la sua categoria il tempo era fissato a 5,40. D'antonio Tania (cat. allievi F) ha partecipato solo alla competizione delle Slide arrivando sesta e non ha potuto partecipare alle altre specialità causa infortunio. Alessia Conti, gareggiando nella categoria allievi per Battle e ragazze per la disciplina Classic ha terminato le sue performance rispettivamente con un settimo e un secondo posto e ottenendo soltanto un pass per il campionato Italiano con il Classic. Asia Iannarone (cat. allievi F) ha gareggiato nella disciplina Slide arrivando settima e Gaia Giannelli (cat. esordienti F) ha disputato solo la disciplina di Classic sfiorando il podio e arrivando quarta: entrambe quindi non sono riuscite ad ottenere l'accesso alla fase Nazionale; per ultimo ma non per risultato, Tommaso Terenzi (cat. esordienti M) ha disputato le discipline dello Slide e dello Speed Slalom arrivando in entrambe sul gradino più alto del podio: per lui non c'è purtroppo accesso alla fase Nazionale essendo sotto il limite di età, ma potrà partecipare al Trofeo Nazionale Tiezzi riservato ai giovanissimi. Il 25 Aprile è la data stabilita per il recupero per la specialità di Roller Cross che si svolgerà a Riccione e stabilirà se ci saranno altri accessi al Campionato Nazionale.