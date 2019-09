Società sportiva Ginnastica San Marino in pedana per le prime prove

Si è disputato il Campionato Sammarinese di Ginnastica Ritmica con cui sono state proclamate le Campionesse Nazionali 2019. Ecco nel dettaglio i risultati: nella categoria Silver Allieve A, titolo di Campionessa Nazionale per Gaia Corbelli, bronzo per Noemi Pelliccioni e 4° posto per Lucia Frisoni. Nella categoria Silver Allieve B, oro ad Arianna Bollini, argento a Noa Delvecchio, bronzo a Matilde Ceccoli e 4° posizione per Irene Di Rosa. Nella categoria Silver Allieve D, 2° posto per Eva Bombagioni mentre nella categoria Silver Allieve E, 1° posto per Giulia Beccari. Nella categoria Silver Junior A-B, 4° posto per Alice Meloni mentre nella categoria Silver Junior E, titolo Nazionale a Nina Franchini seguito dall’argento di Alessia Balducci. Nella categoria Gold Pre-Junior, argento per Camilla Rossi e bronzo per Annalisa Giovannini mentre nella categoria Gold Junior, oro a Matilde Tamagnini e argento a Giulia Casali. Nella categoria Gold Senior, 1° posto per Lucia Castiglioni e 2° per Monica Garbarino.

Nel week end appena concluso è invece andata in scena, al Multieventi Sport Domus di Serravalle, la 6° edizione della San Marino Cup, il torneo Internazionale che ha visto la partecipazione delle migliori società italiane oltre che diverse straniere. Nella categoria Pre-Allieve B, al corpo libero, 7° posto per Noemi Pelliccioni, 8° per Lucia Frisoni e 9° per Gaia Corbelli. Nella categoria Children B, al cerchio, 5° posto per Irene Di Rosa; al corpo libero ottimo 2° posto per Eva Bombagioni seguita in 8° posizione da Noa Delvecchio, 9° Arianna Bollini e 13° Irene Di Rosa. Alla fune, argento per Eva Bombagioni mentre alla palla 1° posto per Arianna Bollini e bronzo per Noa Delvecchio.

Nella categoria Pre-Junior B, alla fune 3° posto per Matilde Ceccoli mentre al cerchio 5° posto per Giulia Beccari, 12° per Matilde Ceccoli e 13° per Alice Muccioli. Alla palla, 6° posto per Ludovica Delvecchio e 9° posto per Giulia Beccari. Al corpo libero 2° posto per Ludovica Delvecchio e 9° per Alice Muccioli. Nella categoria Junior B: alla fune 12° posto per Alice Meloni, al nastro 7° posto per Alessia Balducci, al cerchio medaglia di bronzo per l’ottima prova di Nina Franchini e 18° posto per Alice Meloni. Alle clavette, 12° posto per Nina Franchini e alla palla 8° posto per Alessia Balducci. Nella categoria Pre-Junior A, su 34 ottime atlete in gara, con classifica ottenuta per sommatoria dei punteggi dei tre esercizi presentati, 14° posto per Camilla Rossi, 17° per Annalisa Giovannini e 19° per Gioia Casali. Nella categoria Senior A, con quattro esercizi e classifica sommativa, 5° posto per Lucia Castiglioni e 7° per Monica Garbarino. Nella categoria Junior A, con numerosissime atlete in gara di ottimo livello, compresa la campionessa Sofia Raffaeli che anche in questa occasione ha stregato tutto il pubblico con le sue esecuzioni, Matilde Tamagnini e Giulia Casali hanno raggiunto rispettivamente la 20° e la 21° posizione al termine dei quattro esercizi. Siamo solo all’inizio di stagione e gli appuntamenti molto importanti sono alle porte. Sono infatti appena partite le Senior Monica Garbarino e Lucia Castiglioni per Baku dove, convocate dalla Federazione Sammarinese Ginnastica per rappresentare San Marino, prenderanno parte ai Mondiali che si svolgeranno dal 16 al 22 settembre.