Taekwondo San Marino pronto per la Svezia

Un nuovo appuntamento internazionale (il 7° dell’anno solare 2023) per gli atleti del Taekwondo San Marino, seguiti all’angolo dal Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), Coach del Team Agonistico Nazionale. Dopo i due recentissimi bronzi internazionali Junior conquistati rispettivamente da Achille Tentoni al WTE Austrian Open (G-1) di Innsbruck (AUT), e di Thomas Albani allo Zagreb Croatia Open (G-1) di Zagabria (CRO), ecco, nel prossimo fine settimana (11-12 Novembre), lo Swedish Open di Uppsala (SWE), in sostituzione di quello in Israele, che non si è disputato per i noti fatti di guerra in Medioriente e dove sarebbe stata schierata la stessa formazione. Alla gara svedese si sono iscritti 4 bianco-azzurri (un senior e 3 junior): Stefano Crescentini (c.n. 2° dan - Senior -74 kg) e i 3 Junior Samuel Tarini (c.n. 2° dan -63 kg), Federico Amati (c.n. 1° poom -48 kg) e Achille Tentoni (c.n. 1° poom -51 kg). Un altro torneo G-1 (con in palio 10 punti al vincitore nel ranking mondiale ed europeo), quindi competizione veramente importante, dove auspichiamo il meglio per i nostri ragazzi, che hanno sempre dimostrato di sapersi battere ovunque con onore. Ricordiamoci che il prossimo anno si disputeranno le Olimpiadi a Parigi 2024 e riuscire ad essere presenti, magari tramite una wild card, con 1 atleta sammarinese, sarebbe il coronamento del sogno olimpico, l’unica gara che manca al palmares del nostro Club. I prossimi appuntamenti che concluderanno l’anno solare 2023, i Campionati Italiani Fita Senior 2023 ad Ancona (AN) il 17-19/11/2023 e l’Interregionale Fita Piemonte 2023 a Biella (BI) il 25-26/11/2023. Per meritare tutto questo, è iniziata nuovamente l’attività di base nelle nostre due Palestre di Serravalle (presso la Sport Domus) e a San Marino Città (nella Palestra a due piani Scuole Medie a Fonte dell’Ovo). È compito dei Maestri sammarinesi, che sono tutti diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation) e dal Kukkiwon (sede della World Taekwondo Academy), continuare l’opera di diffusione di questa stupenda Arte Marziale, che a San Marino, in oltre 30 anni di attività, ha permesso di far conquistare al Club quasi 300 fra medaglie e trofei nazionali ed internazionali. Ma anche per chi non conosce il Taekwondo, non è mai troppo tardi mettersi in gioco, magari solo a livello amatoriale, avvicinando le nostre straordinarie dimostrazioni di agilità, autodifesa (hapkido), disciplina, equilibrio, potenza e velocità, precisando che le prime due lezioni (di prova) sono completamente gratuite.