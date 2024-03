Taekwondo San Marino: Torneo Lions Cup Kyorugi 2024 a Jesolo

Un torneo per cinture colorate dell’ultimo momento a pochi giorni dalla conclusione dello stage diretto, qui a San Marino, dal Gran Maestro Park Young Ghil - c.n. 9° dan!

Mentre in contemporanea il Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), accompagna a Sofia (BUL) i nostri 2 senior più giovani Stefano Crescentini (2° dan cat. -80 kg) e Samuel Tarini (2° dan -68 kg), all’European Qualification Tournament for Paris 2024 Olympic Games, che si disputerà dall’08 al 10/03/2024, occasione unica per accedere direttamente alla prossima Olimpiade di Parigi, un nuovo drappello di giovani speranze, che indossano le cinture colorate, che precedono la nera, si spostano, nelle stesse date, a Venezia - Jesolo per il Torneo Lions Cup Kyorugi 2024.

Seguiti dal secondo Coach Nazionale Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan), quattro atleti saliranno sull’ottagono di gara per difendere i colori del Titano. 2 senior: Michele Mezzanotte (2° kup - cintura rossa -68kg), Matthiew Mougeout (4° kup - cintura blu +87kg), la junior Sara Chahhar (2° kup - cintura rossa -63kg) e il Cadetto Alessandro Giovagnoli (1° kup - cintura rossonera -65kg).

Sarà l’occasione per crescere agonisticamente e moralmente confrontandosi con tantissimi altri giovani atleti italiani e non solo.

Sarà l'occasione per crescere agonisticamente e moralmente confrontandosi con tantissimi altri giovani atleti italiani e non solo.



Comunicato stampa

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)