Weekend dai risultati positivi per la Scuderia San Marino

In Lombardia, più precisamente al 34° Prealpi Orobiche chiude in ottava posizione assoluta il nostro co-driver Massimo Bizzocchi. L'esperto navigatore dettava le note a Matteo Brignoli, alla sua seconda uscita in carriera con una vettura R5. Ecco le parole di Massimo: “devo fare i complimenti a Matteo, è stato davvero bravo, migliorando di prova in prova. Abbiamo ottenuto un bellissimo 8° posto assoluto. Il nostro obiettivo era divertirsi e fare km, aumentando il feeling con la vettura. Ringrazio il Team Rally Sport Evolution di Claudio Albini e Matteo. Complimenti per le prove, davvero bellissime”. Positiva anche la trasferta "bolognese" per Davide Simoncini e Daniel Casadei, impegnati al 31° R.A.A.B. Il duo bianco azzurro a bordo della “gialla” Opel Corsa portano a casa una vittoria di classe ed un ottima 25° posizione assoluta. L’equipaggio commenta così: “una gara davvero dura condizionata dal gran caldo con prove speciali belle, difficili e molto tecniche. Nonostante tutto è arrivato come risultato un buon 25° assoluto e 3° di classe A6. Voglio fare i complimenti ai nostri avversari che sono andati più forte di noi e ringraziare i ragazzi della MT Motor, Michele Trevisan ed Oscar Tiraferri per l’assistenza, tutti gli amici che facevano il tifo per noi sia per strada che da casa!”. Invece al 36° Rally della Marca chiude in 31° posizione (8° di classe R2B) Danilo Tomassini impegnato a lottare in una classe molto numerosa (ben venti partenti), navigato da Stefano Bacci. Un risultato positivo, visto l'alto livello degli avversari e il grande caldo che ha condizionato la gara. Abbiamo sentito Danilo a fine giornata: “diciamo che ci aspettavamo molto di più, si sono aggiunti dei problemi tecnici ed una foratura, tutto fa parte del gioco ma un po’ di amaro in bocca rimane sempre. Il tutto viene addolcito da qualche discreto tempo che abbiamo segnato durante la giornata di sabato.”