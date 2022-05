A San Marino il terzo appuntamento del Trofeo Centro Italia Trial 2022

Antipasto di quello che verrà. Il crossodromo della Baldasserona si rifà il look per ospitare il prossimo anno la Tappa del Mondiale di Trial e con l'approvazione dei nuovi Paddock potrebbe arrivare l'ok anche per il Mondiale di MotoCross. I lavori seppur lentamente sono già iniziati, seguiranno continue verifiche fino ad arrivare all'approvazione a quel punto l'infrastruttura godrà di nuova vita sferzata dal rombo dei motori che contano. Oggi intanto la riapertura dopo un paio d'anni di silenzio con il terzo appuntamento stagionale del Trofeo Centro Italia Trial 2022. I concorrenti hanno affrontato 8 prove tecniche, ognuna delle quali ripetuta tre volte.