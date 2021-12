A San Marino nasce l'MG Car Club

Morris Garage, semplicemente conosciuta come MG, casa automobilistica inglese nata nel 1922 poi assorbita dalla British Motor Corporation. Impossibile, vedendo una di queste auto, restare impassibili di fronte a tanta bellezza, autenticità, prestigio. I fortunatissimi possessori di questi gioielli difficilmente riescono a dare un valore economico, queste aristocratiche non hanno tempo, vivono ingannandolo, e soprattutto mantengono la loro originalità. La comune passione per le vetture inglesi ed in particolare per il marchio MG, ha fatto nascere anche a San Marino, un'associazione di sostenitori delle auto griffate ottagono. Promuovere e far conoscere anche alla Repubblica i valori e le finalità che contraddistinguono gli omologhi club sparsi nel mondo.









L'Associazione che non ha fini di lucro, si propone tra gli altri obiettivi, di riunire i possessori di queste vetture, diffondendo la ricerca, la conoscenza di questo marchio inglese attraverso l'attività sociale Il Presidente dell'MG Car Club San Marino Francesco Brigante ha partecipato a Vienna all'European MG Car Clubs Conference, ed è tornato con la data del primo raduno Internazionale MG che si terrà sul Titano nel 2025. Oltre al Presidente Francesco Brigante fanno parte dell'MG Car Club San Marino Pietro Di Giovanna, Segretario, Paolo Suzzi Valli, Tesoriere, e i consiglieri Pierluigi Fusaroli e Giancarlo Macrelli.