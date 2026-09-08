Bezzecchi: "Proverò a fare come Antonelli a Monza", Bastianini: "Pronti per un bel week-end"

I due piloti della MotoGP hanno partecipato alla Cronotitano Hill Climb fra le strade del centro storico di San Marino:

"Sei stato domenica a Monza a vedere Kimi Antonelli, adesso tocca alla te a fare un'impresa del genere"

"Ci proveremo dai, speriamo che vada tutto bene, che il tifo ci dia la spinta giusta".

"Ti trovi bene qui a San Marino?

"Sì, mi trovo bene, non è che sto facendo chissà cosa. Ancora con l'infortunio al ginocchio non posso andare con la bicicletta".

Anche Enea Bastianini ha parlato di questa esperienza alla Cronotitano Hill Climb:

"Bello dai, i primi metri bene, poi dopo alla fine ho aggiunto il motore, però in realtà la faccio spesso questa strada, quindi è sempre molto bello. Oggi dovevamo vincere, quindi abbiamo deciso di mettere il motore (ride, ndr). Sarà un weekend lungo, quindi dai, ovviamente ci stiamo preparando, quello sì".







