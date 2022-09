Dopo il ritiro di gara1, arriva un ottimo 11' posto finale per Luca Bernardi in gara2 del Round della Catalonia. Il pilota sammarinese partiva dalla 17' posizione. Per Luca Bernardi è il secondo miglior risultato della stagione dopo il decimo posto in Repubblica Ceca. In Spagna vince Bautista davanti a Rinaldi e Razgatlioglu.