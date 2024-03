CIRT, Rally di Foligno: dominio di Heikkila

Dalla seconda prova speciale in poi non c'è stata più storia: Mikko Heikkila ha letteralmente dominato il Rally di Foligno, primo appuntamento del Campionato Italiano Terra. Il 32enne finlandese, al volante della Toyota Yaris RS, ha conquistato tutti gli stage ad eccezione del primo e ha lasciato le briciole agli avversari. L'unico che ha provato a spezzare l'egemonia è stato Alberto Battistolli, vincitore della prima speciale e secondo assoluto anche se ad oltre 40 secondi da Heikkila. Per lo scandinavo, nono all'ultimo Rally di Svezia nel mondiale, anche la soddisfazione di essersi portato a casa la prima “qualifica” nella storia del CIRT. Nella giornata di sabato, infatti, Heikkila è stato il più veloce e ha potuto scegliere la posizione di partenza nella gara della domenica.

Arrivo trionfale a Foligno, alle sue spalle come detto Battistolli con la Skoda Fabia Rally2 mentre gradino più basso del podio per l'altra Skoda Evo di Umberto Scandola. Distacchi abissali, però: il pilota veronese ha accusato più di un minuto e mezzo di ritardo. In difficoltà invece Jader Vagnini con il sammarinese solo 14° con la sua Skoda, ad oltre 5 minuti e mezzo dalla vetta. E' stata una corsa dai ritiri eccellenti: fuori Ciuffi, Oldrati e Grossi partiti rispettivamente con i numeri 1, 2 e 3. Terra che ora tornerà protagonista nel primo weekend di aprile (6-7) con il Rally Val d'Orcia.