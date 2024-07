ERC, Estonia: Linnamae trionfa

In testa dalla seconda alla quattordicesima e ultima prova speciale: la coppia estone Georg Linnamae e Robert Virves ha battagliato per tutto il rally di casa, valido come quarto appuntamento del Campionato Europeo. Alla fine il successo è andato al pilota della Toyota che si è imposto con poco più di 2 secondi di vantaggio sul connazionale, al volante di una Skoda. Scambi di posizione e lotta sul filo dei decimi: Linnamae e Virves hanno dato spettacolo, accendendo i migliaia di appassionati che hanno affollato le strade dell'Estonia. Poco hanno potuto i diretti rivali, distanti oltre un minuto. Sul gradino più basso del podio c'è Nikolay Gryazin con la Citroen C3 davanti al compagno di squadra Mads Ostberg. Delusione per il grande favorito dell'Europeo Hayden Paddon che, dopo aver conquistato la prima speciale, non è riuscito a ripetersi chiudendo in quinta posizione. Linnamae è il quarto vincitore diverso in altrettante gare: ERC che ora sarà protagonista in Italia con il Rally di Roma Capitale dal 26 al 28 luglio.