Fedolfi-Ceci, da Montalcino a San Marino: 2° posto nel Tricolore Terra Storico

Le interviste a Nicolò Fedolfi e Livio Ceci

Una passione nata tra le strade bianche di Montalcino e “trapiantata” a San Marino da quasi 20 anni: Nicolò Fedolfi continua a confermarsi come uno dei piloti più importanti e rinomati del panorama nazionale. Il secondo posto conquistato al Campionato Italiano Rally Terra Storico – alle spalle del compagno di squadra “Lucky” Battistolli - né è la piena conferma. "Soddisfattissimi" - dice Fedolfi - "perché dopo due anni di lavoro siamo riusciti a portare a casa un bel risultato. Non era iniziato bene poi nel rally di casa ci siamo ripresi. Sono quasi vent'anni che vengo a San Marino, ho più amici qua che a Montalcino, corro per la scuderia San Marino..."

Fedolfi - che corre per la Scuderia San Marino - ha ottenuto bei piazzamenti al Rally di Foligno, al San Marino e proprio al Brunello, in casa. Navigato dal sammarinese e fido compagno Livio Ceci, al volante della splendida Lancia Delta. "Non a caso la Lancia Delta è denominata la regina dei rally" - afferma Ceci - "ed è un sogno correrci, anche se sono da 33 anni nel mondo".

Chiusa la stagione 2024 nel migliore dei modi, per l'equipaggio italo-sammarinese è già tempo di programmare il futuro: "A febbraio ricominceremo con questo campionato, poi vediamo cosa ci riserva il futuro. Sicuramente continueremo sulla terra e magari faremo qualche rally su asfalto, con i nuovi regolamenti".