GP San Marino, Bezzecchi: “Ho male alla mano ma darò il massimo”

Sale l’attesa per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, snodo cruciale per il motomondiale. La grande notizia del giovedì - come sempre dedicato alla conferenza stampa dei piloti - è la presenza di Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, attuale leader del mondiale, è stato dichiarato “fit” dai medici e in grado di prendere parte alla gara. C’è ancora un po’ di dolore al coccige per l’alfiere Ducati che domani proverà nel corso delle libere. Non al meglio nemmeno Marco Bezzecchi - dopo lo strike in Catalogna di Bastianini, grande assente a Misano - ma il riminese è pronto a dare il massimo nella gara di casa.

Nel video l’intervista a Marco Bezzecchi, pilota Ducati Mooney VR46