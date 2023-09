Nel video le interviste a Luca Marini e Franco Morbidelli

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è in programma nel weekend sul circuito di Misano. Intanto alcuni piloti della MotoGP e non solo si stanno divertendo alla Cava dei Balestrieri in una gara di tiro con l'arco. Da Luca Marini a Franco Morbidelli passando per i piloti di Moto2, Moto3 e MotoE.

