Luca Bernardi in pista a Portimao

Si è conclusa sul circuito di Portimao, la due giorni di test del Barni Racing Team in vista dell'inizio della stagione nel mondiale Superbike. In pista anche Luca Bernardi in sella alla Panigale V4 RS22. Il pilota sammarinese, al debutto assoluto con una Superbike e con una Ducati, ha completato la due giorni di prove con un totale di 125 giri, facendo segnare il miglior crono nell'ultima ora della seconda sessione con il tempo di 1:42.961. Il lavoro del team si è concentrato soprattutto sull'acquisizione di dati e sul far maturare esperienza al 21enne pilota sammarinese.