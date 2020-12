Mick Schumacher in Formula 1: correrà per la Haas

Per la quarta decade consecutiva, la Formula1 avrà un Mick Schumacher al volante. Stavolta però non è il diminutivo di Michael, bensì il nome del prossimo pilota della Haas. Si compie un'ascesa tanto attesa dal punto di vista mediatico quanto meritata sul piano sportivo, perché il percorso del figlio del 7 volte iridato è stato inappuntabile. Pilota giro della Ferrari Driver Academy, nel 2018 Mick si è laureato campione Europeo di Formula 3 e quest'anno è a un passo dal titolo Mondiale di Formula 2: con un solo GP da disputare e 48 punti ancora sul piatto, dovrà difendere il +14 su Callum Ilott, per presentarsi in pompa magna al Circus Massimo.



Già sfiorato nello scorso GP dell'Eifel, quando l'Alfa Romeo lo chiamò al Nurburgring per le prime prove libere, poi cancellate per maltempo. Stavolta invece non ci saranno intoppi: 9 anni dopo il Gran Premio del Brasile 2012, l'ultimo di Michael, la Formula 1 ritrova Schumacher. Che alla Haas farà coppia con Nikita Mazepin, virtualmente suo rivale per il titolo visto il terzo posto in F2 a 43 lunghezze di distanza. Sostituiranno Romain Grosjean e Kevin Magnussen, che potrebbero lasciare la Formula1 per la IndyCar.