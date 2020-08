Misano: per il Gran Premio di San Marino Riviera di Rimini del 13 settembre vicinissimo il sold-out

Si avvicina a grandi passi la data del 13 settembre giorno della tappa del Motomondiale a Misano. Dopo le due austriache, oggi e domenica prossima, arrivano le due di Misano:13 e 20 settembre Per il primo fine settimana, le cui prevendite si avviarono a fine 2019, sono disponibili poche centinaia di biglietti per il venerdì e il sabato, mentre è esaurita la data di domenica.

Nel dettaglio sarà consentito l'ingresso a 10.000 persone al giorno - meno del 10% della capienza complessiva del circuito - con distanze fisiche anche oltre i due metri in tribuna; non sarà possibile accedere ai settori del Prato e sono state definite 15 tribune che potranno accogliere il pubblico, 19 accessi con percorsi sicuri di ingresso e uscita e il presidio di oltre 700 steward.

Dal 20 agosto ogni possessore di un biglietto valido dovrà obbligatoriamente procedere all'iscrizione per rendere nominativo il biglietto mentre saranno rimborsati i biglietti acquistati per il Prato divenuto inaccessibile e sbarrato . Quanto ai biglietti per il secondo week-end, quello del Gran Premio dell'Emilia-Romagna l'ingresso sarà consentito con biglietto nominativo. Le prevendite saranno attive sul canale online TicketOne e tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.misanocircuit.com nella pagina relativa alla gara.

La Regione ha valutato che gli organizzatori (societa' Santa Monica di Misano Adriatico) hanno svolto un lavoro aderente alle normative, utile a preparare varie possibilità sull'affluenza a Misano World Circuit, mostrando attenzione ai protocolli e garantendone l'applicazione rigorosa in vista dei due importanti appuntamenti: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (11-13 settembre 2020) e il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini (18-20 settembre 2020). La deroga arriva di fronte agli ampi spazi all'aperto disponibili - furono 160.000 gli spettatori complessivi lo scorso anno -. Ai presenti sugli spalti si aggiungeranno altre 3.000 persone impegnate per l'organizzazione e nell'assistenza ai team, che alloggeranno in Riviera. Il "Marco Simoncelli" ha una capienza omologata per circa 110.000 persone, delle quali oltre 40.000 in tribuna. Saranno previsti parcheggi e accessi dedicati per le varie tribune, con un imponente spiegamento di steward per il controllo dei comportamenti all'esterno e all'interno dell'impianto. Precluso l'accesso ai prati.