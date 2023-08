Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position per il Gran Premio d'Austria, classe Motogp, e la Sprint Race in programma nel pomeriggio sul Red Bull Ring di Spielberg. Il campione del mondo in carica ha preceduto Maverick Vinales (Aprilia) e Brad Binder (Ktm). Settimo tempo per Marco Bezzecchi che ieri nelle libere aveva stabilito il record della pista austriaca. Alle 15 è in programma la Sprit Race.