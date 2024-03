La prima pole della nuova stagione di MotoGP è di Jorge Martin. In Qatar il pilota spagnolo ha firmato un tempo super stabilendo il nuovo record della pista con 1:50.789. Alla spalle del pilota Pramac, l'Aprilia di Aleix Espargaró e la Ducati di Enea Bastianini. Quinto tempo per il campione del mondo Bagnaia davanti a Marc Marquez. Alle 17 in palio i primi punti della stagione nella Sprint Race.