Ducati già in forma mondiale. Nel terzo e ultimo giorno di test a Sepang, in Malesia, il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia ha chiuso davanti a tutti facendo anche segnare il nuovo record della pista in 1:56.682. Sotto il muro dell'1:57 anche Martin, Bastianini e Alex Marquez tutti su Ducati. Migliora anche Marc Marquez, 6° subito alle spalle dell'Aprilia di Aleix Espargaro.