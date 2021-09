MotoGP: Viñales 1º nelle libere, Bagnaia veloce in tutte le condizioni

La pioggia - caduta su Misano nel primo pomeriggio - condiziona il secondo turno di prove libere della MotoGP. E così, per il passaggio al Q2 nelle qualifiche del sabato, le FP1 sono state determinanti così come lo saranno le FP3 nella mattinata di domani. Davanti a tutti una piacevole sorpresa: Maverick Viñales, fresco di passaggio all’Aprilia. Lo spagnolo porta la casa di Noale in vetta dopo le prime due sessioni di libere con il bel tempo di 1:32.666. Alle sue spalle il campione del mondo Joan Mir, distante solo 80 millesimi da Viñales, e “Pecco” Bagnaia terzo sull’asciutto della mattina e secondo sul bagnato del pomeriggio. In questo caso é stata tripletta Ducati con Zarco primo e Jack Miller terzo. In difficoltà l’attuale leader del mondiale Fabio Quartararo, prima settimo e poi addirittura diciottesimo sotto la pioggia. Va peggio a Valentino Rossi che non va oltre la sedicesima piazza, lontano dai posti che valgono il Q2. Devono ancora trovare il giusto feeling con la moto, invece, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso entrambi nei bassifondi della classifica con la Yamaha ufficiale e quella Petronas.









Italia che sorride, però, nelle categorie inferiori grazie a Marco Bezzecchi, secondo in Moto2 per una manciata di millesimi dietro lo svizzero Luthi, e Dennis Foggia al comando di entrambe le sessioni di Moto3. Qui é un dominio azzurro con addirittura 5 piloti nei primi 6: l’unico “straniero” é lo spagnolo Pedro Acosta.