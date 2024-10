Pedini Amati: "Siamo molto contenti per il ritorno della 1000 Miglia e non è detto che prima o poi, qualcuno faccia la corsa..."

La Mille Miglia torna a San Marino

E' stata ufficialmente presentata, l'edizione numero quarantatré della rievocazione storica della 1000 Miglia. Spostata di una settimana rispetto allo scorso anno, la Freccia Rossa partirà martedì 17 giugno per concludersi, dopo una cavalcata di cinque giorni e circa 2300 km, sabato 21 giugno.

Tra le principali novità dell'edizione 2025, il ritorno dopo un anno di assenza, del suggestivo passaggio nella Repubblica di San Marino. Le oltre 400 auto storiche saliranno sul Titano nel corso della terza tappa, in programma giovedì 19 giugno. Per tutti i concorrenti, sarà previsto il tradizionale controllo timbro in Piazza della Libertà, dove storia e tradizione dell'Antica Repubblica si uniranno al fascino e al prestigio della corsa più bella del mondo.