Presentato il libro fotografico "San Marino" dedicato a Jean Todt

San Marino Patrimonio dell'Umanità è il 19' libro di Gianfranco Levoni. Grande appassionato di fotografia, vive a Modena dove svolge l’attività nel campo della logistica e dei trasporti. Tra i volumi fotografici anche New York e Barcellona. La passione per la fotografia e per San Marino lo ha portato a realizzare questo nuovo volume, con una dedica speciale per Jean Todt. Il dirigente francese ha partecipato alla presentazione come Inviato Speciale dell'ONU per la sicurezza stradale. Nel Palazzo Sums presenti anche i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Andrea Belluzzi. Attraverso le domande del giornalista Sergio Barducci, Gianfranco Levoni e Jean Todt hanno viaggiato attraverso le foto realizzate nella Repubblica di San Marino.