Rally 1000 Miglia: assolo di Albertini

Queste strade le conosce come le sue tasche, Stefano Albertini. Il bresciano ottiene la sua personale rivincita e, dopo i problemi di budget che lo hanno costretto a saltare i Rally di San Marino e Roma, si impone al 1000 Miglia, sesto appuntamento del Campionato Italiano Rally. Grande soddisfazione per il pilota della Skoda Fabia che si è messo alle spalle sia il campione in carica che l'attuale leader del tricolore. Andrea Crugnola, infatti, chiude al secondo posto a poco più di 5 secondi di distacco da Albertini. Per il varesino un netto miglioramento rispetto alle prime gare anche grazie alla nuovissima vettura, la Hyundai i20 N Rally2, che rappresenta sicuramente un passo avanti rispetto al modello precedente.









Crugnola si rilancia in vista della volata finale, dove parte sicuramente avvantaggiato Giandomenico Basso. Il già tre volte campione italiano ha dovuto fare i conti con una Skoda non proprio al top ma alla fine, con una bella rimonta, è riuscito a risalire fino al terzo posto conquistando 12 punti importanti per la classifica generale. Ora Basso ha 88 punti, a ruota c'è Fabio Andolfi – ai piedi del podio in questo 1000 Miglia – con 74.50. CIR che tornerà protagonista tra un mese, nel weekend dell'8 e 9 ottobre, con il Rally 2 Valli prima della gran chiusura a inizio novembre con il Liburna Terra.