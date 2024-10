Rallylegend: parola ai vincitori

Le interviste a Adrien Fourmaux, Simone Romagna e Simone Brusori

Grande soddisfazione nelle parole dei vincitori di questo 22° Rallylegend: Adrien Fourmaux nella categoria WRC, Simone Romagna nelle Classic e Simone Brusori tra le Historic.

"Sono veramente contento di essere venuto qui a San Marino, il Rally Legend è unico. È stato un continuo show questo weekend, gli spettatori fantastici, le prove molto belle. Ero venuto qui nel periodo Covid mentre ora mi sono goduto l'evento appieno. È stato anche un buon allenamento in vista del mondiale, abbiamo corso sullo sterrato per sei mesi ed ora abbiamo due prove su asfalto, quindi mi sono divertito ma è stato anche utile per i prossimi round in Europa Centrale e Giappone" - le parole di Adrien Fourmaux.

"Dopo qualche anno sempre sul podio è una bella soddisfazione. È stata una bella gara combattuta, specialmente prima e seconda tappa con Gustavo Trelles e anche con Marcello Colombini che eravamo lì a qualche decimo e poi loro hanno avuto problemi tecnici, si sono rallentati, fermati e io sono riuscito a mantenere la posizione ed è bene, sono molto contento. Che effetto fa vincere qui a Rally Legend davanti a tutto questo pubblico? È sempre molto bello, emozionante, portare queste macchine a questo evento è sempre fantastico. Diciamo che la Lancia in Italia è sempre nel cuore di tutti, quindi quando passi la gente sembra impazzire quando si vede la Lancia Martini passare. Comunque è benissimo, è bello, bellissime strade, organizzazione fantastica, tanta gente che è un pubblico pazzesco" - le parole di Simone Romagna .

"Sono veramente contento perché vincerlo per tre volte, una volta a secondo, per me è un sogno, quindi sono contentissimo. La macchina di Guagliardo è andata veramente bene, andava forte. Con lui abbiamo fatto tante gare e quest'anno è la prima volta che facciamo il Legend insieme, quindi contenti. Però sì, è lunga, è dura, bisogna darci dentro e cercare sempre di fare il massimo. Noi ci abbiamo creduto dall'inizio proprio fino alla fine, non molando mai e va bene così, contentissimo. (1:53) Prossimo anno titolo da difendere. Ma dai, da qui al prossimo anno vediamo un po' di cose perché cambiano tante cose, però vedremo, ci siamo sicuramente. - ha dichiarato Simone Brusori.