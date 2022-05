Un weekend da ricordare per i piloti della Federazione Sammarinese Motociclistica

A Le Mans in Francia va in scena la MotoGP. Si conclude con il terzo successo stagionale per Enea Bastianini (MC San Marino) che dopo una gara sempre al limite va a vincere la gara della classe regina. Ottimo risultato anche in Moto3 per Tatsuki Suzuki (MC San Marino): partito dalla seconda casella nel circuito francese si batte nelle prime posizioni per tutta la gara e conclude con un 5° posto finale. Sono due invece gli appuntamenti per le ruote tassellate A Massa Marittima per il Campionato Italiano Major si è vista un’importante affermazione di Christian Monaldi (MC Titano) che dopo una gara condotta ad alti livelli vince la classe Veteran con buon margine sul secondo classificato.

Anche a Mercatello sul Metauro per Trofeo Italia UISP grandi soddisfazioni per i piloti sammarinesi. Fabrizio Muccioli (MC Titano) che si classifica 2° di classe e Fabio Stolfi (MC Titano) appena fuori dal podio classificato 4° di classe. Non sono da meno i piloti sammarinesi di Motocross: a Fratte il Campionato regionale FMI porta ottimi risultati con Simone Gorini sul 2° gradino del podio nella categoria Junior e Mattia Parmeggiani classificato 4° nei debuttanti 65cc.